11.262 Zähler am Donnerstag, zwischenzeitlich 100 Zähler binnen weniger Minuten hin und her gereicht, ein VDAX-New auf höchstem Stand seit Anfang 2018, unsere Sentimentdaten an Extrempunkten - lassen diese Daten für den DAX mit Absturz unter 11.300 nur zwei Varianten zu? 1) Wir steuern auf einen Crash hin. 2) Wir sehen Part 2 des Ausverkaufs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...