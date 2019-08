Ob sie hält ist völlig offen. Ein falsches Wort aus dem Weißen Haus gefährdet die vorsichtige Stabilisierung mehr oder weniger aller Märkte. Daraus lässt sich aber bereits das eine oder andere interessante Investment aufbauen. Generallinie: Wer in zwei, drei Tagen bis zu 30 % verliert, ohne dass es dafür eindeutige Gründe gibt, ist ein Kauf wert. Insbesondere in der Mittelklasse von M- und SDAX aber schwieriger im TecDAX, weil teilweise sehr enge Märkte das Marktgleichgewicht stören.



