The following instruments on XETRA do have their first trading day 16.08.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.08.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US06367TG384 BK MONTREAL 2022 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US30231GAY89 EXXON MOBIL 19/39 BD02 BON USD N

CA XFRA US30231GAZ54 EXXON MOBIL 19/49 BD02 BON USD N

CA XFRA US30231GBA94 EXXON MOBIL 19/22 BD02 BON USD N

CA XFRA US30231GBB77 EXXON MOBIL 19/22 BD02 BON USD N

CA XFRA US30231GBC50 EXXON MOBIL 19/24 BD02 BON USD N

CA XFRA US30231GBD34 EXXON MOBIL 19/26 BD02 BON USD N

CA XFRA US30231GBE17 EXXON MOBIL 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US87236YAJ73 TD AMERITRAD 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US911312BS40 UPS INC 19/49 BD02 BON USD N

CA XFRA US911312BT23 UPS INC 19/24 BD02 BON USD N

CA XFRA US911312BU95 UPS INC 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA XS2033327854 TRAFIGURA GRP. 19/UND.FLR BD02 BON EUR N

CA GM6 XFRA AU000000G1A1 GALENA MINING LTD EQ00 EQU EUR N