FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

AU1 XFRA IL0010829658 AUDIOCODES LTD. IS 0,01 0.108 EUR

EUN2 XFRA IE0008471009 ISHSII-CORE E.STOXX50 EOD 0.616 EUR

EUN1 XFRA IE0008470928 ISHS II-STXX EUR.50 EODIS 0.313 EUR

OPQ XFRA HK0018000155 ORIENTAL PRESS GRP 0.002 EUR

HSB XFRA HK0011000095 HANG SENG BK LTD 0.160 EUR

OGL XFRA US38173M1027 GOLUB CAPITAL BDC DL-,001 0.287 EUR

EXVM XFRA DE000A0Q4RZ9 I.EB.R.GOV.GER.0-1Y U.ETF 0.226 EUR

EXHF XFRA DE000A0H0785 IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF 0.242 EUR

IS3C XFRA IE00B9M6RS56 ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS 0.380 EUR

EXX6 XFRA DE000A0D8Q31 I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF 1.012 EUR

EXHD XFRA DE0006289499 I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF 0.332 EUR

EXHC XFRA DE0006289481 I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF 0.266 EUR

EXHB XFRA DE0006289473 I.EB.R.G.G.1.5-2.5Y U.ETF 0.228 EUR

EXHA XFRA DE0006289465 ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF 0.249 EUR

A78 XFRA CA8520661098 SPROTT INC. 0.020 EUR

PA2 XFRA CA6979001089 PAN AMER. SILVER CORP. 0.031 EUR

PD1A XFRA AU000000ANN9 ANSELL LTD. 0.233 EUR

CWG XFRA US1651851099 CHESAP.GRANITE W.TR.U.B.I 0.029 EUR

DEH XFRA US24665A1034 DELEK US HLDGS INC.DL-,01 0.260 EUR

FKQW XFRA LU0348413815 DEKALUX-PHARMATECH TF 4.050 EUR

FKQX XFRA LU0348461897 DEKALUX-BIOTECH TF 1.230 EUR

TM9 XFRA US8960475031 TRIBUNE MEDIA CO.A DL-001 0.224 EUR

IQQY XFRA IE00B1YZSC51 ISHSII-CORE MSCI EUR.EOD 0.285 EUR

QGU XFRA US7473011093 QUAD GRAPHICS INC. CL. A 0.269 EUR

LN3 XFRA US47233W1099 JEFFERIES FINL GRP DL 1 0.112 EUR

I91 XFRA KYG6771K1022 IGG INC. DL-,0000025 0.015 EUR

22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.085 EUR

OM3M XFRA IE00BFXYHY63 ISHSVII-DLTB.3-7YR DL DIS 0.054 EUR

NNA XFRA AU000000MFG4 MAGELLAN FINL GRP 0.676 EUR

CRZK XFRA DE000A2GS625 CR CAP.REAL EST.AG O.N. 1.500 EUR

IQQ7 XFRA IE00B1FZSF77 ISHSII-US PROP.YLD DLDIS 0.202 EUR

IQQ4 XFRA IE00B1FZS244 ISHSII-ASIA PROP.YLD DLD 0.223 EUR

IUS7 XFRA IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.405 EUR

IQQ6 XFRA IE00B1FZS350 ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLDIS 0.218 EUR

IQQI XFRA IE00B1FZS467 ISHSII-GL INFRASTR.DLDIS 0.177 EUR