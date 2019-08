FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

3UB XFRA US90347A1007 UBIQUITI NETWORKS INC. 0.269 EUR

NOVC XFRA DK0060534915 NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 0.402 EUR

FK85 XFRA DE0009771980 DEKA-EUROPABOND TF 0.390 EUR

FK8M XFRA DE0009771923 DEKA-DIGITA.KOMMUNIKATION 0.430 EUR

FK89 XFRA DE0008479825 DEKA-RENTENNACHRANG 0.450 EUR

RKC1 XFRA AT0000796404 RAIFF.-EM.MKTS-AKT.RA ST. 2.500 EUR

RKC8 XFRA AT0000688668 RAIFF.-ENERG.-AKT.(R)AST 1.050 EUR

RKC3 XFRA AT0000495288 RAIFF.-TOPDIVID.-AKT.R A 3.000 EUR

TGR XFRA US9884981013 YUM BRANDS 0.377 EUR

UI2 XFRA US4884011002 KEMPER CORP. DL-,10 0.224 EUR

PYA XFRA US9467601053 WAYSIDE TECHNOL.GRP DL-01 0.152 EUR

UPAB XFRA US9113121068 UNITED PARCEL SE.B DL-01 0.861 EUR

TEO XFRA US8792732096 TELECOM ARGENT. B ADR/5 0.324 EUR

SOT XFRA US8425871071 THE SOUTHERN CO. DL 5 0.556 EUR

RYD XFRA US7835491082 RYDER SYST. DL-,50 0.502 EUR

OK3 XFRA US6882392011 OSHKOSH CORP. DL -,01 0.242 EUR

NOVA XFRA US6701002056 NOVO-NORDISK B ADR/1DK 10 0.403 EUR

MUQ XFRA US6267171022 MURPHY OIL CORP. DL 1 0.224 EUR

M6G XFRA US5543821012 MACERICH CO.,THE DL-,01 0.672 EUR

LP3 XFRA US5463471053 LOUIS. PAC. CORP. DL 1 0.121 EUR

JBT XFRA US4778391049 JOHN BEAN TECHS DL-,01 0.090 EUR

JBX XFRA US4663671091 JACK IN THE BOX DL-,01 0.359 EUR

BVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.188 EUR

HTJ XFRA US40432G2075 HTC CORP. GDR REG S/4 0.043 EUR

ETRA XFRA US2692464017 E TRADE FINL NEW DL-,01 0.126 EUR

DL8 XFRA US2480191012 DELUXE CORP. DL1 0.269 EUR

CHV XFRA US1667641005 CHEVRON CORP. DL-,75 1.067 EUR

CNH XFRA US1261171003 CNA FIN. DL 2,50 0.314 EUR

BHI XFRA US0921131092 BLACK HILLS CORP. DL 1 0.453 EUR

GU8E XFRA US05382A1043 AVIVA PLC ADR/2 LS-,25 0.207 EUR

ABG XFRA US03073E1055 AMERISOURCEBERGEN DL-,01 0.359 EUR

AISF XFRA TH0268010Z11 ADVANCED INFO S.-FGN-BA 1 0.110 EUR

NVAA XFRA TH0268010R11 ADV.INFO SERV.-NVDR- BA 1 0.110 EUR

SGR XFRA SG1N89910219 SINGAPORE POST SD-,05 0.003 EUR

7AA XFRA LU0569974404 APERAM S.A. 0.438 EUR