Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für UBS von 13 auf 12 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das Marktumfeld für Schweizer Banken habe sich jüngst verschlechtert, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Der Schweizer Franken habe aufgewertet und die Zinsen seien gefallen. Zudem seien die Trends im Investmentbanking durchwachsen, wenngleich zumindest der jüngste Anstieg der Schwankungen an den Märkten gut fürs Handelsgeschäft sein könnte./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2019 / 17:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-08-16/07:41

ISIN: CH0244767585