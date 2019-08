Die Privatbank Berenberg hat MTU nach den Kurgewinnen der vergangenen Monaten von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Andrew Gollan hob allerdings das Kursziel nach der laut seiner Einschätzung starken Halbjahreszahlen des Triebwerksproduzenten seinen Gewinnwartungen an und schraubte das Kursziel von 232 auf 245 Euro nach oben. MTU überzeuge mit seinem GTF-Triebwerksprogramm und seinem Produktportfolio insgesamt, das es von der Entwicklung der Endmärkte profitieren lasse. Die Aktien seien aber ausreichend bewertet./mis/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2019 / 17:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-08-16/07:54

ISIN: DE000A0D9PT0