Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Frisch erholt und blendend aussehend sind unsere beiden X-perten aus dem Urlaub zurückgekehrt. Was auch daran liegen kann, dass sie mangels Garten nicht gezwungen waren, sich dort um wachsendes Unkraut zu kümmern. Womit wir mal wieder bei einem altbekannten Thema sind: nämlich Bayer, Monsanto und Glyphosat. Wenige Charts dürften in diesem Jahr so viele Gaps zeigen wie das der Bayer-Aktie. Ein ständiges Auf und Ab. Was die Gründe für die jüngste Kurserholung waren, und wie der aktuelle Stand der Dinge ist, das erfahren Sie in unserem heutigen X-perten Video.