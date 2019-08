Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ceconomy von 6,60 auf 5,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Situation für den Elektronikhändler dürfte herausfordernd bleiben, aber das Management ergreife weiterhin Maßnahmen für langfristig profitables Wachstum, schrieb Analyst Tushar Jain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Gewinnschätzungen je Aktie reduzierte der Experte, womit er ein niedrigeres Umsatzwachstum und den anhaltenden Druck auf die Margen reflektiere./ajx/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2019 / 21:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-08-16/08:33

ISIN: DE0007257503