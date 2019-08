Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Das zarte Pflänzchen Erholung wird aktuell am deutschen Aktienmarkt immer wieder ganz schnell erstickt. So auch gestern. Der DAX rutschte kräftig ab. Immerhin besteht heute Hoffnung auf einen positiven Handelsstart. Bei den Einzelwerten geht es heute um Walmart, Nvidia, General Electric, Shake Shack, Alibaba, die Deutsche Bank, Evotec, Nordex, Continental und den Bitcoin. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Cornelia Eidloth mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.