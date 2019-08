Und zwar per Anzeige. Das gab es in der deutschen Bankengeschichte noch nie. Laut Bloomberg sind Personalberater beauftragt, einen Nachfolger für den aktuellen AR-Chef Paul Achleitner zu finden, der spätestens 2021 ausscheiden soll. Ob diese Nachricht exakt zutrifft mag zweifelhaft sein. Aber es dokumentiert die ungeheure Abstufung der größten deutschen Bank in der öffentlichen Beurteilung der Personalfrage. Ein AR-Chef der Deutschen Bank war über 100 Jahre lang die wohl wichtigste und größte Auszeichnung für einen deutschen Manager.



