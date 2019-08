(Wiederholung)

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Freitag im Verlauf nach oben. Im Handel wird von einem erneuten Erholungsversuch gesprochen, nachdem ein solcher am Vortag noch gescheitert war. Der kleine Verfalltermin könnte sich nach Einschätzung von Markteilnehmern am Mittag leicht stützend auswirken. Das Erholungspotenzial wird allerdings als begrenzt eingestuft, bei 11.654 Punkten verläuft mit der 200-Tage-Linie ein wichtiger Widerstand.

Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 58 auf 11468 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 11495 und das Tagestief bei 11416 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 4.258 Kontrakte.

