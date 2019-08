Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, wie sagt man doch so schön? "Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen". Unser Familienurlaub führte uns dieses Jahr in die Niederlande - stilecht mit Auto und Wohnwagen. So schön die zwei Wochen an der Nordsee auch waren, so anstrengend war die knapp 1000 km lange Anreise mit zwei Kindern im Gepäck. Eine Autobahn-Odyssee,...

