Wien (www.anleihencheck.de) - Gestern gab es am EUR Credit Primärmarkt mit Ausnahme einer variabel verzinsten EUR 100 Mio. Tier 2 Anleihe von Ringkjobing Landbobank (3mE+175 BP, 10NC5) keine Emission, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Auch für heute seien keine Deals angekündigt. Am Mittwoch habe Goldman Sachs (A3/BBB+/A) eine EUR 1 Mrd. Senior Anleihe bei MS+70 BP mit einer Laufzeit von fünf Jahren gepreist. Das Orderbuch habe bei über EUR 2,7 Mrd. geschlossen. ...

