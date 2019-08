Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Wechselkurs zwischen US-Dollar und Yuan scheint sich mittlerweile knapp oberhalb der psychologisch wichtige Marke von 7 CNY pro USD stabilisiert zu haben, berichten die Analysten der Nord LB.Aktuellen Kommentaren aus der Notenbank in Peking folgend, scheinen die Offiziellen dort gut mit dem aktuellen Wechselkursniveau gegenüber der Währung der Vereinigten Staaten leben zu können, so die Analysten der Nord LB. Die Zentralbanker in China würden aktuell keine Gefahr von destabilisierenden Kapitalabflüssen sehen. (Ausgabe vom 14.08.2019) (16.08.2019/alc/a/a) ...

