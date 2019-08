Balingen (ots) - Mit Fortuna Düsseldorf und Zweitliga-Meister Köln ist uhlsport 2019/2020 erstmals mit zwei Teams in der ersten Bundesliga vertreten. Von der 1. bis zur 3. Liga tragen weit über 50 Stamm- und Ersatzkeeper die Profi-Torwarthandschuhe von uhlsport.



Wenn am Freitagabend die neue Bundesligasaison 2019/2020 angepfiffen wird, sind in der 2. und 3. Liga bereits die ersten Spieltage absolviert. Voller Vorfreude blickt man bei uhlsport auf das deutsche Fußball-Oberhaus, wo am Samstag mit Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Köln gleich zwei Bundesligateams in uhlsport Trikots die neue Saison eröffnen.



Während Fortuna Düsseldorf mit einer furiosen Erstligasaison nach dem Wiederaufstieg 2018 und einer Ausbeute von 44 Punkten und Platz 10 den Klassenerhalt bereits frühzeitig gesichert hatte, feierte der 1. FC Köln mit der Meisterschaft in "Liga 2" und dem Aufstieg direkt im ersten Jahr mit uhlsport die Rückkehr in die Bundesliga!



Der 1. FC Magdeburg ist nach der Premeriensaison in der 2. Bundesliga 2018/2019 in der neuen Saison wieder in der 3. Liga am Start. Durch den großen Umbruch nach dem Abstieg gilt es für den Traditionsklub aus dem Team eine Einheit zu formen.



Zahlreiche Profi-Keeper stehen auch in der Saison 2019/2020 mit den uhlsport Torwarthandschuhen zwischen den Pfosten. Von der 1. bis zur 3. Liga gibt es dabei nur ein Ziel: die "Null" halten!



In der Bundesliga vertrauen Ausnahmekönner wie Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim), Lukas Hradecky (TSV Bayer 04 Leverkusen) oder Alexander Schwolow (SC Freiburg) auf die bewährte uhlsport-Technologie und werden für einen besonderen Saisonauftakt sorgen.



Ein Großteil der Top-Keeper in der 2. Bundesliga setzen auf die patentierten uhlsport Haftschäume und volle Kontrolle. Ron-Robert Zieler (Hannover 96), Daniel Heuer Fernandes (Hamburger SV), Christian Mathenia (1. FC Nürnberg) und viele weitere uhlsport Keeper werden um die vorderen Plätze kämpfen.



In der 3. Liga greifen u.a. Jasmin Fejzic (Eintracht Braunschweig), Markus Kolke (SV Hansa Rostock) und Maximilian Schulze Niehues (SC Preußen Münster) zu den uhlsport Torwarthandschuhen, um ihren Kasten sauber zu halten!



Eine Übersicht der uhlsport Teams und Profi-Torhüter sowie weitere spannende Fakten und Stories rund um die uhlsport Teams und Athleten, neue Technologien und vieles mehr gibt es auf dem neuen Blog (https://brand.uhlsport.com/)!



Nach Betriebsprüfungen müssen Unternehmen in Deutschland regelmäßig Steuern nachzahlen. Dies ist eines der erwarteten Ergebnisse der Studie "Betriebsprüfung 2018", die die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) erstellt hat. Da die Herausforderung steigt, neue Gesetze, Rechtsprechung und Verwaltungspraxis korrekt anzuwenden, hat PwC die Vorgängerstudie von 2015 aktualisiert. Die Untersuchung beleuchtet aktuelle Prüfungsschwerpunkte der Betriebsprüfung. PwC hat dafür in einer groß angelegten Studie Steuer- und Finanzexperten aus mittelständischen (bis 500 Mitarbeiter) und größeren Unternehmen (2.000 und mehr Mitarbeiter) aus ganz Deutschland befragt.



Erhebliche Mehrbelastungen, raues Prüfungsklima



Betriebsprüfungen dienen dazu, die rechtmäßige Steuer zu erheben. Allerdings führen sie regelmäßig zu erheblichen Mehrbelastungen für Unternehmen, teils in Millionenhöhe. Die Studie untermauert damit Beobachtungen aus der Praxis. Im Schnitt müssen demzufolge drei von vier Unternehmen Mehrbelastungen nach beendeter Prüfung stemmen.



Außerdem belegt die Studie, dass das Klima bei der Betriebsprüfung insgesamt rauer wird. Im Vergleich zur Betriebsprüfungsstudie von 2015 ist dies eine deutliche Verschlechterung. Damals beschrieben noch 49 Prozent als "freundschaftlich-entspannt".



Klassiker-Themen: Rückstellungen, Anlage- und Umlaufvermögen, Bewirtung



"Insbesondere bei den Ertragssteuern beschäftigt sich die Betriebsprüfung häufig mit Standardthemen", sagt Dr. Arne Schnitger, Partner und Steuerberater bei PwC in Deutschland. Rückstellungen sind dabei das Thema mit der größten Relevanz bei der Prüfung. Auch die Bewertung von Anlage- oder Umlaufvermögen führt der Studie zufolge häufig zu Anpassungen.



Umsatzsteuer wird immer häufiger geprüft



Signifikant gestiegen ist die Relevanz der Umsatzsteuer. Sagten in der Vorgängerstudie von 2015 noch 40 Prozent der befragten Unternehmen, dass es bei ihnen eine oder mehrere Betriebsprüfungen mit Umsatzsteuerbezug gegeben habe, bestätigten dies bei der aktuellen Befragung insgesamt 72 Prozent. Damit bekräftigt die Studie die Wahrnehmung aus Berater- und Unternehmenssicht.



Finanzverwaltung treibt Digitalisierung voran



Ein weiteres Studienergebnis: Die Prüfung der Umsatzsteuer erfolgt inzwischen häufiger "systemisch" - nur noch 21 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, mittels Belegprüfung geprüft worden zu sein. "Der Rückgang der Belegprüfung ist ein klares Indiz dafür, dass die deutsche Finanzverwaltung die Digitalisierung der Umsatzsteuer und ihrer Prüfung forciert", sagt David Koisiak, Senior Manager Indirect Tax bei PwC in Deutschland. Allerdings seien, so die Studienautoren, die Entwicklungen im Ausland bereits weiter. Dort gehörten Real Time Reporting, Standardformate für Buchhaltungsdaten (SAF-T) sowie verpflichtende elektronische Rechnungsstellungen und deren Meldung innerhalb weniger Tage inzwischen schon häufig zu den Standardanforderungen. Inwieweit solche Anforderungen künftig auch in Deutschland umgesetzt werden, sei derzeit noch nicht absehbar.



Verrechnungspreise vor allem in Westdeutschland im Fokus



Verrechnungspreise bleiben ein wesentlicher Prüfungsschwerpunkt. Sie führen in den meisten Prüfungen zu wesentlichen Mehrbelastungen und begründen über die Hälfte der Mehrbelastungen in Betriebsprüfungen. "Im Westen der Republik führen Verrechnungspreisthemen in Betriebsprüfungen häufiger zu Mehrbelastungen als in anderen Regionen", sagt Dr. Roman Dawid, Partner Transfer Pricing bei PwC in Deutschland.



Dabei sind Dienstleistungsverrechnung und Umlagen nach wie vor die am häufigsten aufgegriffenen Verrechnungspreisthemen. Angesichts der neuen Verwaltungsgrundsätze zu Umlageverträgen wird die Prüfung von Kostenumlagen zukünftig noch weiter zunehmen. An zweiter Stelle als Grund für Mehrbelastungen bei den Verrechnungspreisen stehen Immaterielle Wirtschaftsgüter. Insbesondere Dachmarken sind hier im Fokus. Durch die Änderungen des Base-Erosion-and-Pofit-Shifting (BEPS)-Projekts der OECD wird die Aufmerksamkeit der Betriebsprüfung auf die Immateriellen Wirtschaftsgüter steigen. In den meisten Betriebsprüfungen wird die Dokumentation der Verrechnungspreise geprüft. Dabei zeigt die Studie, dass externe Unterstützung bei der Erstellung der Dokumentation zu mehr Rechtssicherheit führt.



Schließlich bestätigt sich das Ergebnis der Vorstudie, dass die Mehrzahl der Unternehmen eine resultierende Doppelbesteuerung als Ergebnis der Betriebsprüfung lieber hinnimmt statt Rechtsbehelfsverfahren in Anspruch zu nehmen.



Die Studie finden Sie unter folgendem Link: www.pwc.de/BP-2018



Über PwC: PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauen aufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Mehr als 250.000 Mitarbeiter in 158 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen, branchenspezifischen Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei. Die Bezeichnung PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere der rechtlich selbstständigen Netzwerkgesellschaften. Weitere Details unter www.pwc.com/structure.



