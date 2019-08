Original-Research: 3U HOLDING AG - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu 3U HOLDING AG Unternehmen: 3U HOLDING AG ISIN: DE0005167902 Anlass der Studie: Halbjahreszahlen 2019 Empfehlung: Kaufen seit: 16.08.2019 Kursziel: 1,75 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: Erstanalyse Analyst: Jens Nielsen Breite Aufstellung mit zukunftsträchtigen Geschäftsmodellen Auch aufgrund von Veräußerungserlösen konnte die 3U HOLDING AG in den vergangenen drei Geschäftsjahren wachsende Umsätze und Gewinne ausweisen. Dabei beteiligte die Gesellschaft ihre Anteilseigner mit stetig steigenden Dividenden am Unternehmenserfolg. Im laufenden Geschäftsjahr 2019 sind weitere Zuwächse auf der Erlös- und Ergebnisseite zu erwarten. Getragen wird das Wachstum vor allem von den potenzialstarken Geschäftsfeldern Cloud-Computing (weclapp) und Onlinehandel (Selfio), auf die sich 3U zunehmend konzentriert. Dabei werden die Ergebniskennzahlen derzeit noch durch im Zuge der Geschäftsausweitung erforderliche Personalaufstockungen bei weclapp sowie durch Maßnahmen zur Optimierung der Prozesse und Erweiterung der Logistikkapazitäten bei Selfio belastet. Demgegenüber steht im laufenden Jahr jedoch ein Ertrag von 5 Mio. Euro aus dem jüngst vermeldeten Verkauf der Firmenimmobilie in Marburg. Rein operativ entwickelte sich die Ertragssituation im Geschäftsfeld ITK vor allem aufgrund des stark wachsenden, margenstarken Cloud-Geschäfts zuletzt bereits deutlich positiv. In der Sparte SHK soll die Ertragslage des Onlinehandels durch Optimierungs- und Erweiterungsmaßnahmen, neue Produkte und Partnerschaften sowie Skaleneffekte im Zuge weiter steigender Umsätze verbessert werden. Im Bereich EE basiert die weitere Entwicklung angesichts der derzeit ausgesetzten Windparkprojektierung vor allem auf den Erträgen aus den vorhandenen Anlagen, welche wiederum von den nicht prognostizierbaren Witterungsbedingungen abhängig sind. Neben der Generierung laufender Erträge aus den bestehenden Engagements umfasst das Geschäftsmodell von 3U allerdings auch den An- und Verkauf von Beteiligungen, Wind- und Solarparks sowie anderen Immobilien, wobei die daraus gegebenenfalls resultierenden Effekte jedoch naturgemäß ebenfalls nicht prognostizierbar sind. Da unseres Erachtens somit eine Bewertung der 3U-Aktie auf Basis von Umsatz- oder Ertragskennziffern dem Geschäftsmodell nicht gerecht wird, stellen wir unsere Anlageempfehlung auf eine Sum-of-the-Parts (SOTP)-Bewertung ab. Dabei berücksichtigen wir zum einen den durch das jüngst erstellte Wertgutachten ermittelten Wert von weclapp in Höhe von 70,3 Mio. Euro, von dem rechnerisch 52,7 Mio. Euro auf die 75-prozentige 3U-Beteiligung entfallen. Bei Abzug eines Sicherheitsabschlags von 30 Prozent ergibt sich hier ein Wertansatz von 36,9 Mio. Euro. Zum anderen setzen wir die vorhandenen Wind- und Solarparks an. Diese weisen aktuell eine Erzeugerkapazität von rund 45 MW auf, wobei nach Erfahrungswerten aus der Branche 1 MW in etwa einem Substanzwert von 1 Mio. Euro entspricht. Abzüglich eines Sicherheitsabschlags von 25 Prozent ergibt sich somit ein Wertansatz von 33,8 Mio. Euro. Nach Abzug der Nettoverschuldung zum 30. Juni in Höhe von 9,5 Mio. Euro errechnet sich daraus insgesamt ein Unternehmenswert von 61,2 Mio. Euro entsprechend 1,73 Euro je 3U-Aktie, worin allerdings die übrigen Beteiligungen und Vermögenswerte mangels näherer Informationen nicht enthalten sind. Auf dieser Basis sowie unter Berücksichtigung der soliden Eigenkapitalquote von 54,5 Prozent zum Halbjahresende und einer erwarteten Dividendenrendite von attraktiven 3,7 Prozent stufen wir den Anteilschein der 3U HOLDING AG in unserer Erstanalyse mit einem Kursziel von 1,75 Euro als Kaufposition vor allem für den etwas risikobereiteren Investor ein. Dabei könnten Konkretisierungen der IPO-Gedanken bei weclapp sowie perspektivisch auch bei Selfio dem Aktienkurs zusätzlichen Schub verleihen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18697.pdf Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179 374 - 26 Fax: +49 (0) 211 / 179 374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0) 2501 / 440 91 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 440 91 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

