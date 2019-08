Der digitale Sachversicherer ONE Insurance knackt die Marke von 130.000 Policen in Deutschland. Für das laufende Jahr hat sich das InsurTech über 250.000 Policen zum Ziel gesetzt. Wie das Tochterunternehmen der wefox Group mitteilt, verzeichnet es monatlich über 30.000 aktive Policen, die in den Bestand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...