Die Bayer-Aktien haben am Freitag von einer Kaufempfehlung der Bank of America Merrill Lynch (BofA) profitiert. Im frühen Handel setzten sich die Anteile des Pharma- und Agrarchemiekonzerns mit plus 2,35 Prozent auf 64,46 Euro an die Spitze im freundlich tendierenden Dax .

Damit stehen sie aber noch um mehr als 5 Euro unter ihrem Zwischenhoch von 70 Euro vor einer Woche, das sie nach einer Meldung über einen möglichen Vergleich in den Rechtsstreitigkeiten um das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat erreicht hatten. Das neue Kursziel der Bank of America lautet nun 85 Euro von zuvor 70 Euro./ajx/mis

ISIN DE000BAY0017

AXC0062 2019-08-16/09:41