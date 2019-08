TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach leicht positiven Vorgaben der US-Börsen, wo es dank einiger guter Konjunkturdaten am Donnerstag eine kleine Erholung gab, haben sich die Aktienmärkte in Ostasien am Freitag ohne einheitliche Richtung gezeigt. Der unklare Fortgang und teils widersprüchliche Aussagen im Handelsstreit zwischen USA und China waren dabei das Hauptthema.

In Japan legte der Nikkei-Index leicht zu auf 20.418 Punkte, in Schanghai, Hongkong und Taiwan ging es dagegen deutlicher voran um 0,3 bis 0,9 Prozent. Für Rückenwind in Hongkong sorgte, dass die Regierung der Sonderverwaltungszone ein Maßnahmenpaket über umgerechnet rund 2,2 Milliarden Euro beschlossen hat zur Stützung der unter dem Handelsstreit und den seit Wochen andauernden Protesten leidenden Wirtschaft. Daneben könnte der Stimmung auch geholfen haben, dass China nach Angaben einer Staatszeitung die Proteste für mehr Demokratie in Hongkong nicht ähnlich niederschlagen wird wie die Proteste am Tiananmen-Platz in Peking 1989.

Im Handelsstreit hatte am Donnerstag China den USA einerseits mit Gegenmaßnahmen gedroht, sollten die USA neue Strafzölle erheben, andererseits hieß es aber auch, die beiden Staatsoberhäupter seien weiter in Kontakt im Hinblick auf eine Einigung.

Vom Devisenmarkt kam kein Störfeuer. Der Yuan tendierte seitwärts. Sein Mittelkurs wurde am Freitag von der chinesischen Notenbank einen Tick abgewertet zum Dollar - weiter über der viel beachteten Marke von 7 Yuan je Dollar. An den beiden Vortagen war der Yuan jeweils minimal aufgewertet worden. Vorwürfe der USA, China manipuliere seine Währung, indem es sie schwäche, dürften damit nicht befeuert werden.

Nachholminus in Seoul

In Seoul fiel das Börsenbarometer in einer Art Nachholeffekt um 0,6 Prozent zurück, weil dort am an den anderen Plätzen schwachen Vortag nicht gehandelt wurde. Belastend dürfte auch gewirkt haben, dass Nordkorea wieder Raketentests durchführte und außerdem Verbalangriffe auf Südkorea ritt. "Es gibt nichts mehr mit den südkoreanischen Behörden zu besprechen", hieß es in einer Erklärung des nordkoreanischen Komitees für eine friedliche Wiedervereinigung. Weitere Treffen mit Vertretern des Südens seien nicht geplant.

Unter den Einzelwerten verteuerten sich in Hongkong Ping An im Späthandel um 2,5 Prozent, nachdem der Versicherer Quartalszahlen vorgelegt hatte. Die Analysten von Daiwa haben darauf die Aktie auf "Halten" von "Verkaufen" erhöht.

In Sydney fielen Newcrest um 1,4 Prozent zurück, nachdem der Goldminenbetreiber ebenfalls Geschäftszahlen vorgelegt hatte, die unter anderem eine Verdopplung des Gewinns zeigten. Hier dürften Gewinnmitnahmen eine Rolle gespielt haben, zumal die Aktie seit Jahresbeginn fast 70 Prozent an Wert gewonnen hat - auch gestützt vom auf ein Sechsjahreshoch gekletterten Goldpreis.

Jeweils nach Vorlage der Geschäftsberichte der vergangenen drei Monate gewannen Cochlear 3,9 und Healius 5 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.405,50 -0,04% +13,44% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.418,81 +0,06% +2,02% 08:00 Kospi (Seoul) 1.927,17 -0,58% -5,58% 08:00 Schanghai-Comp. 2.823,82 +0,29% +13,23% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.711,62 +0,85% -1,24% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.420,89 +0,91% +7,13% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.107,25 -0,60% +1,87% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.598,32 -0,12% -5,34% 11:00 BSE (Mumbai) 37.228,22 -0,22% +2,69% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:30 % YTD EUR/USD 1,1096 -0,1% 1,1107 1,1151 -3,2% EUR/JPY 117,82 -0,0% 117,86 118,42 -6,3% EUR/GBP 0,9156 -0,4% 0,9193 0,9234 +1,7% GBP/USD 1,2120 +0,3% 1,2082 1,2074 -4,9% USD/JPY 106,17 +0,0% 106,11 106,19 -3,2% USD/KRW 1211,01 -0,1% 1212,50 1213,97 +8,7% USD/CNY 7,0447 +0,2% 7,0340 7,0252 +2,4% USD/CNH 7,0543 +0,1% 7,0474 7,0384 +2,7% USD/HKD 7,8404 -0,0% 7,8413 7,8418 +0,1% AUD/USD 0,6781 +0,1% 0,6774 0,6782 -3,7% NZD/USD 0,6433 -0,2% 0,6445 0,6443 -4,2% Bitcoin BTC/USD 9.924,75 -3,9% 10.324,25 9.680,00 +166,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,12 54,47 +1,2% 0,65 +15,2% Brent/ICE 58,91 58,23 +1,2% 0,68 +6,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.514,71 1.523,90 -0,6% -9,19 +18,1% Silber (Spot) 17,17 17,29 -0,7% -0,12 +10,8% Platin (Spot) 835,42 840,30 -0,6% -4,88 +4,9% Kupfer-Future 2,60 2,60 +0,2% +0,00 -1,7% ===

