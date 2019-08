Match Group - Einstieg nach der Kursexplosion!

Pullback Strategie

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN: US57665R1068Die Aktie der Match-Group befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend. Der Dating-App Anbieter überraschte mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen die Anleger positiv. Am 7. August eröffnete die Aktie mit einem Freudensprung von fast 30 Prozent nach oben.Der Run auf die Tinder-App ist ungebrochen. Die Aktie der Match-Group korrigiert gerade in einer Bullenflagge. An der 20-Tage-Linie erfolgte der Pullback. Wenn die Aktie aus der Bullenflagge nach oben ausbricht, hat Match-Group gute Chancen ihre Aufwärtsbewegung weiter fortzusetzen.Den Long-Einstieg könnte man bei einem Breakout aus der Bullenflagge vornehmen. Der Stopp geht bei aggressiveren Tradern unter die Breakoutkerze. Defensivere Trader könnten der Aktie mehr Raum geben, und den Stopp unter den Bereich des EMA 20, bei 77,50 USD setzen.Meine Meinung zur Match-Group ist BULLISCH