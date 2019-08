DATAGROUP SE: DATAGROUP unterzeichnet Kaufvertrag zur Übernahme von Assets und Teilgesellschaften der insolventen IT Informatik GmbH DGAP-Ad-hoc: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme DATAGROUP SE: DATAGROUP unterzeichnet Kaufvertrag zur Übernahme von Assets und Teilgesellschaften der insolventen IT Informatik GmbH 16.08.2019 / 10:08 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. DATAGROUP unterzeichnet Kaufvertrag zur Übernahme von Assets und Teilgesellschaften der insolventen IT Informatik GmbH Pliezhausen, 16. August 2019. DATAGROUP SE (WKN A0JC8S). DATAGROUP übernimmt rückwirkend zum 01. August 2019 100% der Anteile an der Mercoline GmbH, 100% der Anteile an der IT Digitalizacion 4.0 Industrial Internacional S.L. sowie Mitarbeiter und Assets der IT Informatik GmbH. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die 1987 in Ulm gegründete IT Informatik GmbH ist Spezialist für SAP-Consulting und Maintenance, Cloud-Infrastruktur sowie Software-Entwicklung und beliefert ein breites Portfolio an Mittelstandskunden verschiedener Branchen. Die Gesellschaft befindet sich seit Mai 2019 in Insolvenz. DATAGROUP beabsichtigt, den Geschäftsbetrieb an den Standorten Ulm, Berlin und Barcelona fortzuführen. MITTEILENDE PERSON: Max H.-H. Schaber, Vorstandsvorsitzender DATAGROUP SE, Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen ANSPRECHPARTNER FÜR WEITERE INFORMATIONEN DATAGROUP SE Claudia Erning Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen T +49 7127 970-015 F +49 7127 970-033 claudia.erning@datagroup.de 16.08.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DATAGROUP SE Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen Deutschland Telefon: +49 (0)7127 970 000 Fax: +49 (0)7127 970 033 Internet: www.datagroup.de ISIN: DE000A0JC8S7 WKN: A0JC8S Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London EQS News ID: 858693 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 858693 16.08.2019 CET/CEST ISIN DE000A0JC8S7 AXC0071 2019-08-16/10:09