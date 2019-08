Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Renditen am deutschen Rentenmarkt kennen weiterhin nur eine Richtung - abwärts, so die Analysten von Postbank Research.Am Donnerstagabend hätten Papiere im 10-jährigen Laufzeitenbereich noch einmal 5 Basispunkte niedriger als am Vortag mit -0,70% rentiert. Bei kürzeren Laufzeiten seien die Abschläge mit jeweils 4 Basispunkten nur unwesentlich geringer ausgefallen. 5-jährige Bunds hätten gestern Abend mit -0,93% rentiert, 2-jährige Papiere mit -0,91%. Offenkundig hätten die Akteure am deutschen Rentenmarkt gestern noch den "Zinsstrukturkurven-Schock" in den USA vom Mittwoch verarbeitet, als erstmals seit 2007 die Rendite 2-jähriger Treasuries zwischenzeitlich höher als diejenige 10-jähriger Papiere gelegen und Rezessionsängste befeuert habe. ...

