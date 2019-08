Wien (www.anleihencheck.de) - Die gestrigen US-Daten hoben sich zum Teil merklich von den Konsensuserwartungen ab, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die regionalen Stimmungsindikatoren aus dem Raum New York und Philadelphia seien ein wenig besser als erwartet ausgefallen. Beide Frühindikatoren befänden sich auf einem soliden Niveau nahe ihrem langfristigen Durchschnittswert. Der Industriesektor neige jedoch weiter zur Schwäche. Nach dem unerwarteten Rückgang im Vergleich zum Vormonat habe der Output im Juli nur mehr knapp über dem Vorjahresniveau gelegen. Dagegen habe sich der US-Konsument in den Monaten Juni und Juli als Konjunkturstütze präsentiert. Der Einzelhandelsumsatz habe im Juli mit 0,7% p.m. unerwartet kräftig zugelegt und mildere somit die allgemeinen Sorgen vor einem Wirtschaftsabschwung ab. Das heute zur Veröffentlichung anstehende Konsumentenvertrauen für den Monat August (Univ. Michigan, vorläufige Schätzung) werde Aufschluss geben, ob sich diese wichtige Konjunkturunterstützung fortsetze. ...

