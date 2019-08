Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Reserve Bank of Australia (RBA) hatte zuletzt zwar von zinspolitischen Anpassungen abgesehen, in Neuseeland sind die Leitzinsen aber unerwartet deutlich gesenkt worden, was dann auch die australische Währung belastet hat, so die Analysten der Nord LB.Jüngste Kommentare des Notenbankchefs Australiens würden zeigen, dass man in Sydney auch über entsprechende Maßnahmen nachzudenken scheine. Diese Gedankengänge seien natürlich nicht hilfreich für die Währung Australiens. (Ausgabe 33/2019) (16.08.2019/alc/a/a) ...

