Die britische Investmentbank HSBC hat Fielmann anlässlich der Mehrheitsübernahme von Optiak Clarus von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 70 Euro belassen. Der Kauf von 70 Prozent am führenden slowenischen Optiker sei ein weiterer strategischer Schritt in die richtige Richtung, schrieb Analyst Paul Rossington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die langfristigen Wachstumsaussichten der deutschen Optikerkette seien intakt. Zudem verwies er darauf, dass die Fielmann-Aktie seit ihrem Jahreshoch Mitte Juli um rund 15 Prozent nachgegeben habe und damit einen Blick wert sei./edh/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2019 / 15:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2019 / 02:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-08-16/10:10

ISIN: DE0005772206