LONDON (dpa-AFX) - An der Börse in London verzögert sich am Freitag der Handelsstart bei Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Wie der Börsenbetreiber LSE in der britischen Hauptstadt mitteilte, seien davon Wertpapiere betroffen, die in den Indizes FTSE 100 und FTSE 250 gelistet sind. Der genaue Grund wurde nicht genannt./la/mis

