DATAGROUP SE: DATAGROUP übernimmt Teile der IT Informatik aus Insolvenz

DATAGROUP übernimmt Teile der IT Informatik aus Insolvenz * DATAGROUP erweitert Kundenzugang und Leistungsportfolio RUND 300 IT- UND SAP EXPERTEN - STANDORTE IN ULM, BERLIN UND BARCELONA Pliezhausen, 16. August 2019. DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) hat heute einen Kaufvertrag zur Übernahme von Assets und Gesellschaften der IT Informatik GmbH unterzeichnet. Die 1987 in Ulm gegründete IT Informatik GmbH ist Spezialist für SAP-Consulting und Maintenance, Cloud-Infrastruktur sowie Software-Entwicklung und beliefert ein breites Portfolio an Mittelstandskunden verschiedener Branchen. Die Gesellschaft stellte im Mai 2019 einen Antrag auf Sanierung in Eigenverwaltung. DATAGROUP übernimmt 100 % der Anteile an der Mercoline GmbH, 100 % der Anteile an der IT Digitalizacion 4.0 Industrial Internacional S.L. sowie Mitarbeiter und Assets der IT Informatik GmbH. Die Übernahme erfolgt rückwirkend zum 01. August 2019. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. "Mit dieser Übernahme dürfen wir rund 300 motivierte Experten für SAP, Infrastruktur und Softwareentwicklung bei uns begrüßen", so Max H.-H. Schaber, CEO von DATAGROUP. "Die übernommenen Mitarbeiter passen gut zu unserem bestehenden Leistungsportfolio. Auch unsere regionale Abdeckung können wir an den Standorten Berlin und Ulm weiter verbessern", führt der Vorstandsvorsitzende aus. Die rund 15 Mitarbeiter umfassende Einheit in Barcelona, die sich schwerpunktmäßig mit Software-Entwicklung befasst, wird durch die DATAGROUP Mobile Solutions AG erworben. In dieser Gesellschaft werden somit die Aktivitäten im Bereich der Mobilisierung von Geschäftsanwendungen sowie der Entwicklung von Softwarerobotern zusammengefasst. "Mit der Akquisition bekommen wir dringend benötigte Mitarbeiter mit SAP- sowie Entwicklungs-Know-How", so Andreas Baresel, Chief Production Officer von DATAGROUP. "Wir sehen eine deutlich gesteigerte Nachfrage unserer Kunden im Bereich Digitalisierung und Industrie 4.0", ergänzt Dirk Peters, COO. "Die Migrationswelle von SAP R3 nach S/4HANA zieht ebenfalls stark an. Gleiches gilt für die Investitionsbereitschaft unserer Kunden in Cloud-Computing sowie in Sachen Mobilisierung und Automatisierung von Geschäftsaktivitäten." DATAGROUP sieht sich nach der Übernahme mit nun mehr als 500 Experten im Bereich SAP als einen der führenden Anbieter von SAP Betriebsdienstleistungen in Deutschland. Finanzkalender 11.09.2019 Investor Targeting Deutsche Börse AG Dublin 12.09.2019 Investor Targeting Deutsche Börse AG London 20.09.2019 CF&B Konferenz Amsterdam 23.-24.09.2- Goldman Sachs & Berenberg German Corporate Konferenz 019 23.-27.09.2- Baader Investment Conference 019 14.-15.10.2- CF&B Konferenz Paris 019 25.11.2019 Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2018/2019 25.-27.11.2- Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main 019 04.-05.12.2- CF&B Konferenz Genf 019 Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über 2.200 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber über 600.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Das Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"- Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil. ANSPRECHPARTNER FÜR WEITERE INFORMATIONEN DATAGROUP SE Claudia Erning Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen T +49 7127 970-015 F +49 7127 970-033 claudia.erning@datagroup.de