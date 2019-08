United Internet und 1 & 1 Drillisch waren in dem Bieterverfahren um das 5G-Projekt der David, der gegen die Goliaths stand. Die gestern vorgelegten Daten befriedigten, aber der Ausblick wurde leicht nach unten korrigiert. Das genügte, beide in den Keller zu schicken. Die Mutter verlor 6,5 %, die Tochter 12 % und beide erreichten damit ihren Tiefstpunkt der letzten 18 Monate. Die Frage: Hat sich der David mit rund 1,1 Mrd. Euro Kaufpreis für die 5G-Lizenzen übernommen? Er liefert bislang keine ganz eindeutige Aussage über den weiteren Aufwand, über die Technik und was sie insgesamt kostet. Nur Mutige können eine Anfangsposition ins Auge fassen.



