Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Morphosys nach Zahlen zum zweiten Quartal von 56 auf 81 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Reduce" belassen. Die Resultate des Biotech-Unternehmens hätten den Konsensschätzungen entsprochen, schrieb Analyst Stephen McGarry in einer am Freitag vorliegenden Studie. In Erwartung zusätzlicher Meilensteinzahlungen von Pharmapartnern sowie wegen eines höheren Marktpotenzials für das hauseigene Blutkrebs-Medikament Tafasitamab habe er seine Umsatzprognosen für 2020 und 2021 deutlich angehoben./edh/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2019 / 11:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2019 / 02:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2019-08-16/10:32

ISIN: DE0006632003