Hamburg (ots) - Goodgame Studios, führender Entwickler und Publisher von Onlinespielen auf mobilen Geräten und im Browser, feiert das zehnjährige Bestehen seines Erstlingswerks Goodgame Poker mit zahlreichen Aktionen und neuem Content.



Vor 10 Jahren erblickte Goodgame Poker das Online-Licht der Welt und übertraf mit dem Gewinn des Audience Awards als Browsergame des Jahres 2009 alle Erwartungen. Heutzutage treffen sich täglich tausende Spieler weltweit in unserer in 17 Sprachen lokalisierten, gemütlichen Spielwelt zu einer gemeinschaftlichen Pokerrunde.



Goodgame Poker steht symbolisch für den Durchbruch von Goodgame Studios als deutsches Unternehmen in der Spieleindustrie, da es das feste Fundament bildete, auf dem der weitere Erfolg der Firma fußen konnte. Goodgame Poker geht daher - selbst nach über 10 Jahren - als ein wirtschaftlich erfolgreiches und nachhaltiges Produkt der Hansestadt Hamburg mit Beispiel voran.



"Zehn Jahre Goodgame Poker ist ein besonderer Meilenstein für das Unternehmen. Ich bedanke mich bei allen Mitarbeitern nicht nur dafür, dass sie unser erstes Spiel entwickelt haben, sondern sich tagtäglich und unermüdlich um dessen fortlaufenden Service kümmern. Ein ganz besonderen Dank an dieser Stelle natürlich auch an unsere treuen Spieler und die aktive Community, die uns bereits seit vielen Jahren unterstützen.", betont Oleg Rößger, CEO der Goodgame Studios.



Ein Jahrzehnt Goodgame Poker, das bedeutet auch technische Weiterentwicklung und daher spendiert der Hamburger Spieleentwickler seinem Erstprodukt ein Upgrade auf HTML5 sowie neue Inhalte. Weitere Produkte des eigenen Portfolios, wie Goodgame Empire und Goodgame Big Farm sind bereits in HTML5 verfügbar.



"Wir blicken auf eine aufregende Vergangenheit zurück, während wir uns für die kommenden Dekaden auf dem Markt ausrichten. Im Fokus steht ein gesundes und nachhaltiges Wachstum durch Weiterentwicklung unserer bestehenden Produkte sowie Entwicklung neuer spannender Projekte.", sagt Oleg Rößger.



Pressekontakt:



Patrick Abrar, CSO

pr@goodgamestudios.com



Original-Content von: Goodgame Studios, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/130241