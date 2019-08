Köln (ots) - Wäre es nicht praktisch, mit individuellen Wandbildern immer wieder neue Looks in den eigenen vier Wänden zu kreieren - ohne gleich einen Nagel in die Wand jagen zu müssen? Genau diese Gestaltungsfreiheit ermöglichen ab sofort die neuen Pixum Squares. Die quadratischen Wandbildkacheln im Format 15x15 cm können dank ihrer magnetischen Wandhalterung jederzeit kinderleicht ausgetauscht oder versetzt werden. Bedruckt mit persönlichen Fotos richten sich die Pixum Squares an alle, die ihr Zuhause gerne jung, modern und abwechslungsreich einrichten möchten.



Wandbilder verleihen jedem Raum Ausdruck und Wohnlichkeit. Wer bei der Raumgestaltung flexibel bleiben und öfter umdekorieren möchte, für den bieten die neuen Pixum Squares die perfekte Möglichkeit hierzu. Dank der zugehörigen magnetischen Wandbefestigung lassen sich einzelne Pixum Squares im Handumdrehen austauschen. Durch die freie Anordnungsmöglichkeit der verschiedenen Bilder, lassen sich zahlreiche moderne und kreative Looks sowie Foto-Collagen für die eigenen Wände kreieren.



Jedes Pixum Square besteht aus einem 15 x 15 cm großen Foto auf Forex und enthält im Lieferumfang eine magnetische Wandhalterung, die einfach an die Wand geklebt werden kann. Dank des mitgelieferten Abstandshalters lassen sich die Pixum Squares ganz einfach im gleichen Abstand zueinander platzieren. Das magnetische Gegenstück auf der Bildrückseite sorgt dafür, dass jedes beliebige Pixum Square an der zuvor angeklebten Halterung angebracht werden kann. Soll ein Bild komplett von der Wand entfernt werden, lässt sich der separate Klebehalter schnell und rückstandslos von der Wand nehmen.



Die neuen Pixum Squares sind ausschließlich bei Pixum erhältlich. Weitere Informationen sowie Set- und Einzelpreise gibt es unter https://www.pixum.de/poster-leinwand/squares.



Zu den Äußerungen von ARD-Chefredakteur Rainald Becker auf Twitter, "Israel wird immer mehr zum Büttel der USA!", im Zusammenhang mit dem Einreiseverbot für zwei amerikanische Kongressabgeordnete nach Israel, teilt der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Alexander Gauland, mit:



"Der Tweet von ARD-Chefredakteur Rainald Becker zum Einreiseverbot für zwei amerikanische Kongressabgeordnete ist völlig unangebracht und kann antisemitischen Vorurteilen Vorschub leisten.



Es ist nicht Aufgabe des Chefredakteurs eines öffentlich-rechtlichen Senders, die souveräne Entscheidung der israelischen Regierung auf diese Art und Weise herabzuwürdigen. Denn schließlich hat die Regierung von Ministerpräsident Netanjahu das Einreiseverbot damit begründet, dass die beiden Parlamentarierinnen die israelfeindliche BDS-Bewegung unterstützten, für deren Verbot in Deutschland sich die AfD-Fraktion einsetzt.



Der Tweet von Becker ist leider kein Einzelfall. Erst jüngst hat er in der Diskussion über eine mögliche rot-rot-grüne Regierung eine Lanze für die Linkspartei gebrochen und versucht, sie von ihrer Verantwortung für die SED-Vergangenheit freizusprechen. Das zeigt, dass der oberste Journalist der ARD nicht neutral ist, und für ihn der Rat von Hanns Joachim Friedrichs, dass sich Journalisten mit einer Sache nicht gemein machen sollten, keine Bedeutung mehr hat. Statt öffentlichkeitswirksam ständig seine 'Haltung' zu dokumentieren, wäre Herrn Becker künftig mehr Objektivität und Zurückhaltung angeraten."



