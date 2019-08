Der amerikanische Wassertechnologiekonzern Xylem Inc. (ISIN: US98419M1009, NYSE: XYL) kündigt eine Quartalsdividende von 0,24 US-Dollar an. Die Ausschüttung für das dritte Quartal 2019 erfolgt am 26. September 2019 (Record date: 29. August 2019). Anfang 2019 wurde die Ausschüttung um 14 Prozent auf den aktuellen Betrag angehoben. Auf das Jahr gerechnet werden 0,96 US-Dollar ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite des Konzerns liegt ...

