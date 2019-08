TIMBERFARM GmbH: Gesellschafterversammlungen der TIMBERFARM Kautschukplantagengesellschaften DGAP-News: Timberfarm GmbH / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung TIMBERFARM GmbH: Gesellschafterversammlungen der TIMBERFARM Kautschukplantagengesellschaften 16.08.2019 / 10:43 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ende Juni fanden in Düsseldorf die Gesellschafterversammlungen der TIMBERFARM-Plantagengesellschaften PANARUBBER 17 GmbH & Co. KG, PANARUBBER 18 GmbH & Co. KG, PANARUBBER 19 GmbH & Co. KG sowie der TIMBERFARM Kautschukverarbeitungs-GmbH & Co. KG statt. Wie TIMBERFARM-Chef Maximilian Breidenstein ausführte, gedeihen die PANARUBBER 17, 18 und 19 Kautschukplantagen nach Plan. Die PANARUBBER-Plantagen, welche in den letzten Jahren als Finanzanlagen gemäß dem deutschen Vermögensanlagengesetz konzipiert und aufgebaut worden sind, befinden sind noch in der Wachstumsphase. Diese dauert, je nach Intensität der jährlichen Regenzeit, zwischen vier und fünf Jahre und endet, wenn zwischen siebzig und achtzig Prozent des Baumbestandes den minimalen Baumumfang von 45 cm erreicht haben. Die Gesellschafter der GRAN-PIEDRA-Kautschukfabrik haben erfreut zur Kenntnis nehmen können, dass die Fabrik früher als geplant einen gewinnbringenden Auslastungsgrad erreichen wird, weil dank GLOREG das sich erst sukzessive aufbauende Kautschukvolumen aus den TIMBERFARM-Plantagen in Panama mit günstig eingekauften unverarbeiteten Naturkautschuk-Volumen aus Afrika ergänzt werden kann. 16.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 858753 16.08.2019 AXC0080 2019-08-16/10:43