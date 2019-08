Die EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) setzt wachstumsorientierte Unternehmensentwicklung zum Halbjahr 2019 fort.

Der Konzern erzielte in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres Umsatzerlöse in Höhe von EUR 18,70 Mio. Dies entspricht einem Zuwachs von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das EBITDA erhöhte sich auf TEUR 150. Der Konzernüberschuss belief sich auf EUR -2,45 Mio. Das Ergebnis je Aktie beträgt EUR -1,64. Investitionen kosten Geld, Wachstum kostet Geld, Früchte sollten in Zukunft gepflückt werden können oder auch nicht...

Für das zweite Quartal ergibt sich folgendes Bild: Der Umsatz beträgt EUR 10,17 Mio. (+9%), das EBITDA stieg um 134% auf TEUR 594, der Konzernüberschuss beträgt TEUR -561. Das Ergebnis je Aktie lag im Zeitraum April bis Juni bei EUR -0,39 (Vorjahr EUR 0,41).

Das Umsatzwachstum ist in der ersten Jahreshälfte etwas geringer ausgefallen als erwartet. Gründe dafür sind die sich abschwächende Konjunktur und damit einhergehend ausbleibende Börsengänge, Umsatzverschiebungen im Bereich XML-Einreichungen sowie die Verzögerung der Fertigstellung von einzelnen CRM- und Mailing-Funktionen im neuen COCKPIT. Auf der Kostenseite sind die Gesamtaufwendungen im zweiten Quartal aufgrund der zeitlichen Abfolge des Investitionsprogramms ...

