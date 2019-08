Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Der Dax bleibt seinem Muster treu: Auch am letzten Tag dieser sehr volatilen Handelswoche eröffnet der deutsche Aktienmarkt fester, bleibt aber unter der 200 Tagelinie. US Präsident Trump hat leichte Entspannungssignale im US-chinesischen Handelsstreit geschickt. Auch keimen Zinshoffnungen für die Eurozone auf. Die Vorgaben sehen gut aus. Die wichtigsten asiatischen Börsen haben sich am Freitag etwas von ihren jüngsten Verlusten erholt. Insbesondere an den chinesischen Aktienmärkten ging es recht deutlich nach oben. Allerdings bleibt die Lage in Hongkong angespannt. Die Deutsche Euroshop steigert den Umsatz im ersten Halbjahr um magere 0,3 Prozent. Der Grafikkarten-Spezialist Nvidia hat im vergangenen Quartal die Erwartungen der Börse übertroffen. Fielmann-Aktien reagieren auf eine Kaufempfehlung der HSBC. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß