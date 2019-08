Zürich (ots) - Im Hinblick auf die bevorstehenden Herausforderungen verstärkt Globus die Geschäftsleitung mit Franco Savastano, dem erfolgreichen, langjährigen CEO von Jelmoli. Per 1. Oktober 2019 wird Franco Savastano als Genaral Merchandise Manager und Stellvertreter des CEO die Leitung des Wareneinkaufs von Globus übernehmen.



Die Magazine zum Globus AG verstärkt die Geschäftsleitung im Hinblick auf die stärkere strategische Positionierung im Premium- und Luxury-Bereich und passt deren Organisationsstruktur an. Neu wird ab 1. Oktober 2019 Franco Savastano General Merchandise Manager und Stellvertreter des CEO. Der bisherige CEO des Warenhauses Jelmoli ergänzt die Globus-Geschäftsleitung mit seiner grossen Erfahrung im Luxusbereich optimal. Vor seiner Zeit bei Jelmoli war Franco Savastano während elf Jahren Direktor bei Bongénie-Grieder. Globus CEO Thomas Herbert zeigt sich über den Neuzugang hocherfreut: «Franco Savastano ist ein profunder Kenner des Schweizer Retails und ein sehr erfolgreicher Fachmann im Segment der Luxuswarenhäuser. Dass er sich gerade jetzt dazu entschieden hat, zu Globus zu wechseln und unser Team zu verstärken, erfüllt mich gleichermassen mit Zuversicht und Stolz. Mit seiner Unterstützung werden wir den eingeschlagenen Weg noch schneller und konsequenter umsetzen können.»



Neuer Unternehmensleiter für Navyboot



Die 1991 gegründete Schweizer Premiummarke Navyboot, welche seit 2018 zur Globus-Gruppe gehört, wird künftig eine noch wichtigere Rolle spielen und weiter ausgebaut. Die Gesamtführung der Marke Navyboot wird daher neu dem bisherigen General Merchandise Manager Reto Braegger übertragen, welcher ab 1. Oktober als Unternehmensleiter Navyboot für die weitere Entwicklung der Marke verantwortlich zeichnen wird. In dieser Funktion wird Reto Braegger sowohl für die Kollektionen wie auch den eigenen Retail von Navyboot zuständig sein und auch künftig Mitglied der Geschäftsleitung der Magazine zum Globus AG bleiben. Globus-CEO Thomas Herbert sagt dazu: «Wir sind überzeugt, dass die Marke Navyboot noch sehr viel Potenzial hat. Mit der neuen Funktion innerhalb der Geschäftsleitung wollen wir dem Rechnung tragen und den Ausbau von Navyboot vorantreiben. Reto Braegger ist als erfolgreicher ehemaliger Schild-CEO aufgrund seiner ausgezeichneten Fashionmarktkenntnisse und der langjährigen Zusammenarbeit mit Navyboot die Idealbesetzung als Unternehmensleiter.»



Die übrigen Geschäftsleitungspositionen bleiben gemäss dem beiliegenden Organigramm unverändert.



