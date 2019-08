Original-Research: S.E.A. Asian High Yield Bond Fonds - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu S.E.A. Asian High Yield Bond Fonds Unternehmen: S.E.A. Asian High Yield Bond Fonds ISIN: LU1138637738 Anlass der Studie: Auszug aus: GBC Fondschampions 2019 Empfehlung: 4 von 5 GBC-Falken Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger; Cosmin Filker Auszug aus GBC Fonds Champions 2019: S.E.A. Asian High Yield Bond Fonds; WKN: A12FEJ Durch das lokale Wissen und die direkten Kontakte zu den kleineren und mittleren Unternehmen sollte der Fonds langfristig eine gute Performance erzielen Der S.E.A. Asian High Yield Bond (SEA) investiert in kurzlaufende Small Cap Anleihen im asiatisch-pazifischen Raum. Jedoch ist der Fonds nicht vergleichbar mit anderen asiatisch-pazifischen Anleihe-Fonds, da benchmarkunabhängige Invesitionen getätigt werden. Hierdurch hat der Fonds beispielsweise nicht die übliche 'China-Übergewichtung' von Fonds mit einem vergleichbaren geographischen Fokus. Dies bietet den großen Vorteil, dass der Fonds auch Anleihen von weniger bekannten Emittenten mit guter Rückzahlungsfähigkeit zeichnen kann. Der Fonds fokussiert hierbei auf kurzlaufende hochverzinsliche Anleihen. Da diese speziellen Wertpapiere in der Regel deutlich weniger liquide als andere Anleihen sind, ist der Fonds deutlich breiter diversifiziert als große Fonds im vergleichbaren Markt. Der Fonds kombiniert europäische Fonds-Qualität über die luxemburgische SIVAC-Struktur, welche den Anlegern eine hohe Sicherheit und Liquidität ermöglicht, mit einer lokalen Präsenz durch die Fondsmanager Gallen Tay und Alexander Zeeh in Singapur. Besonders wichtig bei der Investition in Small Cap High Yield Anleihen ist die lokale Präsenz sowie die sprachlichen Qualifikationen, um einen guten Corporate Access zu garantieren und die Qualität der Unternehmen wirklich einschätzen zu können. Die besondere Attraktivität der Investmentopportunitäten ergibt sich daraus, dass diese kleineren und mittleren Unternehmen sehr lokal ausgerichtet sind. Hierdurch sind in der Regel nur lokale Investoren mit dem Geschäft vertraut. Da sich für die kleineren und mittleren Anleihen keine großen internationalen Investoren interessieren, wird zumeist kein hochpreisiges Anleihe Rating von den großen Rating Agenturen (z.B. Standard & Poor's) eingeholt. Durch das fehlende Rating werden die Anleihen von internationalen Investoren zumeist automatisch als wenig kreditwürdig oder vertrauenswürdig eingestuft, obwohl die Emittenten oft über sehr solide Cashflows und eine gute Bilanzstruktur verfügen. So existieren zahlreiche Anleihen von etablierten Unternehmen mit guten Bonitätskennzahlen, welche nicht von internationalen Investoren gezeichnet werden. Besonders wichtig für die S.E.A. Fondsmanager ist hier die Identifikation von Anleihen von Unternehmen, welche in der Lage sind, bei Fälligkeit die Anleihe zurückzuzahlen oder diese sogar frühzeitig kündigen und rückführen zu können. Somit kann eine hohe Sicherheit der Anleihen mit den hohen Renditen dieser versteckten Qualitätsanleihen kombiniert werden. Der Fonds konnte zuletzt eine sehr gute Rendite in Höhe von 9,6% erzielen (12 Monate zum 16.07.2019). Damit wurde die Volatilität deutlich verdient und die Sharp-Ratio auf 1 Jahr gerechnet beträgt 2,02. Aktuell liegt die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (Duration der Anleihen) bei 2,13 Jahren. Asiatische Hochzinsanleihen scheinen sich auch zunehmend zu erholen, angesichts des anhaltenden Rückgangs der Renditen von USStaatsanleihen. Unseres Erachtens bietet der Fonds eine gute Anlagechance mit einer Anlagestrategie, welche kaum extern reproduzierbar ist. Durch das lokale Wissen und die direkten Kontakte zu den kleineren und mittleren Unternehmen sollte der Fonds langfristig eine gute Performance erzielen. Insbesondere vor dem Hintergrund des anhaltenden Niedrigzinsniveaus sehen wir den Anleihenfonds als äußerst attraktive Investitionschance, um nachhaltige und volatilitätsarme Renditen zu erzielen. Vor diesem Hintergrund vergeben wir 4 von 5 Falken. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18703.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. 