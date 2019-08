Linz (www.anleihencheck.de) - Der US-Dollar konnte seit Mittwochnachmittag deutlich zulegen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Ein Grund dafür seien die überraschend guten US-Wirtschaftsdaten und hier an erster Stelle die Einzelhandelsumsätze gewesen. Der US-Einzelhandel habe um 0,7% gegenüber Juli zugelegt. Erwartet worden sei nur eine Zunahme von 0,3%. Auch die Arbeitsmarkdaten würden sich weiterhin stabil zeigen. Nur die Industrieproduktion habe sich im Juli mit -0,2% abgeschwächt. Gleichzeitig sei die Zinskurve der US-Staatsanleihen invers geworden. Das bedeute, zweijährige Anleiherenditen lägen höher als zehnjährige Anleiherenditen. Habe dieses Phänomen in der Vergangenheit länger angehalten, sei öfters mit ein bis zwei Jahren Verzögerung mit einer Rezession in den USA zu rechnen gewesen. Der EUR/USD-Wechselkurs liege zwischen 1,1050 und 1,1170. (16.08.2019/alc/a/a) ...

