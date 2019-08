Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Renault nach der Berichtssaison der europäischen Autobauer von 60 auf 55 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Resultate hätten wohl insgesamt den Pessimismus der Anleger weiter geschürt, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Aktuell stünden zum Beispiel die Ängste rund um die CO2-Grenzwerte und die Investitionen in die Elektromobilität im Fokus. Warburton aktualisierte seine Schätzungen und berücksichtigte dabei unter anderem seine Erwartungen bezüglich der Wechselkursentwicklung. Bei Renault hob der Experte unter anderem den schwachen Barmittelzufluss negativ hervor./la/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2019 / 23:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-08-16/11:10

ISIN: FR0000131906