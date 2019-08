DATAGROUP SE (ISIN: DE000A0JC8S7),hat heute einen Kaufvertrag zur Übernahme von Assets und Gesellschaften der IT Informatik GmbH unterzeichnet.

Die 1987 in Ulm gegründete IT Informatik GmbH ist Spezialist für SAP-Consulting und Maintenance, Cloud-Infrastruktur sowie Software-Entwicklung und beliefert ein breites Portfolio an Mittelstandskunden verschiedener Branchen. Die Gesellschaft stellte im Mai 2019 einen Antrag auf Sanierung in Eigenverwaltung. DATAGROUP übernimmt 100 % der Anteile an der Mercoline GmbH, 100 % der Anteile an der IT Digitalizacion 4.0 Industrial Internacional S.L. sowie Mitarbeiter und Assets der IT Informatik GmbH. Die Übernahme erfolgt rückwirkend zum 01. August 2019. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

"Mit dieser Übernahme dürfen wir rund 300 motivierte Experten für SAP, Infrastruktur und Softwareentwicklung bei uns begrüßen", so Max H.-H. Schaber, CEO von DATAGROUP. "Die übernommenen Mitarbeiter passen gut zu unserem bestehenden Leistungsportfolio. Auch unsere regionale Abdeckung können wir an den Standorten Berlin und Ulm weiter verbessern", führt der Vorstandsvorsitzende aus.

Die rund 15 Mitarbeiter umfassende Einheit in Barcelona, die sich schwerpunktmäßig mit Software-Entwicklung befasst, ...

