Für Angela Merkel sind es nur wenige Worte: "Wir wollen bis 2050 klimaneutral sein." In der andächtigen Stimmung auf dem Evangelischen Kirchentag in Dortmund, wo die Bundeskanzlerin sie sagte, folgte darauf Beifall der Gläubigen. Kein Wunder: Schließlich hatte der frühere investigative Journalist Hans Leyendecker als Präsident des Kirchentages ex cathedra ...

Den vollständigen Artikel lesen ...