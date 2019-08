Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Eon von 11,50 auf 11,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Unter anderem wegen Sorgen um die Bilanz seien die Aktien des Versorgers zuletzt bei den Anlegern in Ungnade gefallen, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Freitag vorliegenden Studie. Venkateswaran wies aber darauf hin, dass die Ratingagenturen S&P und Moody's jüngst ihre Bonitätseinschätzungen bestätigt hätten. Die Expertin hob zudem die solide Dividendenrendite hervor./la/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2019 / 07:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-08-16/11:28

ISIN: DE000ENAG999