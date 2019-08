Die Kür einer neuen SPD-Parteiführung nimmt absurde, ja traurige Züge an. Den bisherigen Kandidaten fehlt es an Charisma, Kraft und vor allem: ökonomischem Format.

Es gibt in der Politik Anekdoten, die sich verselbstständigen, und die dann eine Macht entwickeln, dass sie einen niederdrücken können wie Mühlsteine. Die Geschichte vom jungen Gerhard Schröder, der einst am Zaun des Kanzleramtes rüttelte und rief "Ich will hier rein", ist so eine.

So jemanden hat die altehrwürdige und gleichzeitig siechende SPD schon lange nicht mehr. Kein Wille zur Macht, kein unbändiger Ehrgeiz, nirgends. Der Partei würde es ja mittlerweile schon reichen, wenn sich überhaupt jemand von Rang fände, der wenigstens an der Glastür des Willy-Brandt-Hauses klopfen möchte - mit der leisen Bitte, ihn doch einzulassen. Käme da endlich jemand aus der so genannten ersten Reihe (Bundesminister, Parteivizes, Generalsekretäre), der (oder die) sich erbarmt, es würde ein tiefer Beruhigungsseufzer durch die Genossenschaft gehen.

Dass mit Franziska Giffey nun auch die prominente Frau und Bundesministerin für die SPD-Vorsitzenden-Kür abgesagt hat, auf die fast alle in der Partei setzten und hofften - es ist nur eine weitere, traurige Wegmarke in einem Prozess, ...

