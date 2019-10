Frankfurt (ots) - SAP und Adidas sind die diesjährigen "Global Ranking Champions" Deutschlands. Das Softwareunternehmen aus Walldorf und der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach haben bei einer umfassenden Analyse von 150 nationalen und internationalen Unternehmenswettbewerben als beste Unternehmen in Deutschland abgeschnitten. Erhoben wurde die Studie von dem auf Rankings- und Awards-Management spezialisierten Beratungsunternehmen R.A.T.E. in Kooperation mit dem F.A.Z.-Institut. Die Unternehmen erhielten die Auszeichnungen im Rahmen des 13. Deutschen Marken-Summit - Responsible Brands, der am 16. und 17. Oktober in Frankfurt stattfindet. Der vom F.A.Z.-Institut ausgerichtete Deutsche Marken-Summit ist als Leitveranstaltung für Markenentscheider deutscher und internationaler Unternehmen seit langem etabliert. Der "Global Ranking Champion" basiert auf einer quantitativen Analyse der 150 bedeutendsten industrieübergreifenden Reputations-Rankings weltweit. Neben der globalen und multinationalen Ebene werden außerdem die wichtigsten Wettbewerbe der zehn größten Volkswirtschaften (Brasilen, China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Kanada, USA) in die Meta-Analyse einbezogen. "Damit lichten wir den Dschungel der zahlreichen Unternehmensrankings und Awards", sagt Steffen Rufenach, der Geschäftsführer von R.A.T.E. Bei der Untersuchung werden die veröffentlichten Ränge jedes Unternehmens ermittelt, gewichtet und aggregiert. Die Gewinnerunternehmen zeichnen sich durch besonders gute Ergebnisse und eine starke Präsenz in den Rankings aus. "Mit unserer Studie ziehen wir das Fazit aus den wichtigsten Rankings und ermitteln die Global Ranking Champions", erläutert Rufenach.



SAP: Nummer 1 im Bereich Ranking-Performance



Auf globaler Ebene hat - wie auch im Vorjahr - der amerikanische Softwarekonzern Microsoft die Nase vorn. Auf den Plätzen 2 und 3 finden sich Apple und Amazon. Als einziges



deutsches Unternehmen hat es SAP unter die Top Ten der globalen Unternehmen geschafft: Im Vergleich zu 2018 verbesserte es sich damit um 17 Ränge.



Das sehr gute Abschneiden auf internationaler Ebene bescherte SAP auch den Spitzenplatz unter den deutschen Unternehmen - im Vorjahr rangierte es hier noch auf Platz 6. SAP war 2019 neunmal Ranking-Spitzenreiter und landete stets unter den Top Five bei anderen Rankings. Ein weiterer Grund für die Top-Performance von SAP sind die guten Ergebnisse bei zwei Ratings, in denen das Unternehmen im Vorjahr nicht vertreten war: Die Aufnahme in den beiden Ratings "Sector-Neutral Bloomberg Gender-Equality Index (GEI)"und "GPW France's best employers" spricht für das starke Engagement von SAP im weltweiten Wettbewerb um Talente. Bei den deutschen Unternehmen belegten Siemens und BMW die Plätze 2 und 3.



Adidas: Nachhaltigstes deutsches Unternehmen



Beim erstmals vergebenen "Green Ranking Champion" ging Adidas als nachhaltigstes deutsches Unternehmen hervor. Hierzu wurden 60 Umweltrankings und Preise auf globaler und regionaler Ebene ausgewertet. Die Unternehmen SAP und BMW belegen die Plätze 2 und 3. Adidas sticht durch eine besonders hohe Präsenz hervor und erhielt allein vier Top-1-Platzierungen, darunter auch im angesehenen Dow Jones Sustainability Index. Insgesamt rangiert es im globalen Vergleich auf Rang 9. Global gesehen sind die Unternehmen Microsoft, Toyota und Canon die drei Spitzenreiter.



Zur Methodologie des "Global Ranking Champions"



Der Preis trägt der steigenden Bedeutung von Unternehmens-Rankings Rechnung, die in großer Zahl in Leitmedien sowie auf sozialen Plattformen erscheinen. Rankings bringen komplexe Fragestellungen auf einen leicht verständlichen Punkt und erreichen damit immense Reichweiten: Wer ist Deutschlands bester Arbeitgeber? Welche Unternehmen sind am innovativsten oder wirtschaften am nachhaltigsten? Auf all diese Fragen geben Rankings Antworten und beeinflussen damit maßgeblich die Reputation von Unternehmen. Der "Global Ranking Champion" ist ein weltweit einzigartiger Award. Er basiert auf einer quantitativen Analyse der Ergebnisse von 150 Rankings. Durch den Award wird erkennbar, welche Unternehmen in internationalen Rankings sichtbar sind und ob ihre Platzierungen überwiegend positiv oder negativ sind.



Über die F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen GmbH



Das F.A.Z.-Institut versteht sich als Dienstleister für Kommunikations- und Marketingentscheider. Seit 1989 bietet es relevante, glaubwürdige und hochwertige Konzeption, Analyse und Beratung für zielgruppenorientierte Kommunikation. Mit einem integrierten Angebot aus Analyse und Beratung unterstützt es Entscheider in Marketing und Unternehmenskommunikation bei der Messung, Steuerung und Optimierung von Kommunikationsmaßnahmen. Ferner werden im F.A.Z.-Institut moderne Corporate Publishing- und Event-konzepte entwickelt. www.faz-institut.de



Über die R.A.T.E. GmbH



Die R.A.T.E. GmbH ist der Spezialist für "Measurement-based Communications" und Corporate Social Responsibility (CSR). R.A.T.E. ging im Jahr 2016 aus dem Unternehmen SRConsult hervor, das 2010 von Steffen Rufenach gegründet wurde. Jedes Jahr werden weltweit hunderte Unternehmensrankings, wie beispielsweise "100 Best Companies to Work For", "Most Sustainable Companies" und "World's Most Admired Companies" veröffentlicht. R.A.T.E. berät multinationale Unternehmen dabei, den Einfluss dieser Rankings auf die Unternehmensreputation zu messen, ihre Ranking-Ergebnisse zu verbessern und die Erfolge zielgerichtet an wichtige Anspruchsgruppen wie zum Beispiel Kunden, Mitarbeiter und Investoren zu kommunizieren. Seit 2014 veröffentlichen F.A.Z.-Institut und R.A.T.E. den globalen R.A.T.E. Index, ein Meta-Ranking über die 150 sichtbarsten nationalen und globalen Rankings. Bei dieser Studie handelt es sich um die weltweit erste umfassende Analyse der Rankingperformance multinationaler Unternehmen. www.rate-index.net



