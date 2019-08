Die neunzehn Euroländer haben ersten Schätzungen zufolge im Juni 2019 ein Plus von rund 20,6 Milliarden Euro im internationalen Handel erzielt. Warenausfuhren aus der Eurozone im Wert von 189,9 Mrd. standen Einfuhren aus der restlichen Welt in Höhe von 169,3 Mrd. Euro gegenüber, teilte Eurostat am Freitag mit.Sowohl Exporte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...