Am 30. Oktober 2019 startet die Praxistagung "Roboter in der Verpackungsindustrie" im Hochhaus des Süddeutschen Verlags, eine neue Veranstaltungsreihe des Automatisierungstitels IEE und neue verpackung. Im Folgenden finden Sie die Themen der Veranstaltung. Starten wird die Praxistagung "Roboter in der Verpackungsindustrie" mit einer kleinen Einordnung: Richard Bormann, Leiter der Gruppe "Handhabung und Intralogistik" am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik & Automatisierung IPA gibt einen kleinen Überblick darüber, wo Roboter bereits heute in Sachen Verpackung erfolgreich zum Einsatz kommen ...

