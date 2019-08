Bundesfinanzminister Olaf Scholz ist nach Informationen des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" bereit, für den SPD-Vorsitz zu kandidieren. Scholz habe dies am Montag in einer Telefonschaltkonferenz mit den drei Interimsvorsitzenden angeboten, berichtete "Der Spiegel" am Freitag. "Ich bin bereit anzutreten, wenn ihr das wollt."

