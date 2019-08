Der Mobilfunkanbieter und Sunrise-Großaktionär freenet lehnt eine Übernahme des Kabelnetzbetreibers UPC Schweiz durch seine Schweizer Beteiligung in seiner aktuellen Form ab.Dabei stören sich die Hamburger vor allem an den Bedingungen der Transaktion, etwa die geplante milliardenschwere Kapitalerhöhung durch Sunrise. freenet kündigte am Freitag an, gegen diese stimmen zu wollen. Damit könnte der Deal auf der Kippe stehen.freenet erachte die aktuellen Transaktionsbedingungen, insbesondere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...