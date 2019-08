Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Staatsanleiherenditen befinden sich auf beiden Seiten des Atlantiks unverändert im Rückwärtsgang, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Anfang Juli sei es noch einmal zu einer Gegenbewegung gekommen, doch seitdem seien die Renditen per saldo gefallen. Die zehnjährigen Treasuries hätten sich bis Anfang August noch recht wacker über der 2%-Hürde gehalten, doch mit der erneuten Verschärfung im Handelskonflikt zwischen den USA und China - die USA hätten Zölle in Höhe von 10% auf die restlichen chinesischen Importe von rund 300 Mrd. US-Dollar erhoben - seien die Renditen ins Taumeln geraten. Zuletzt hätten sie ein Niveau unter der Marke von 1,60% markiert. ...

